«Красивый вид на воду перестает быть уникальной опцией»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько часто люди обращают внимание на видовые характеристики при покупке жилья.

Видовые характеристики — одно из важнейших конкурентных преимуществ в проектах жилья. Вид на воду — особая ценность, но данная опция, которую ранее можно быть найти в небольшом количестве проектов, перестает быть уникальной. Сегодня новостройки на набережной — широко представленный и востребованный продукт на рынке столичной недвижимости. И все больше появляется объектов высокобюджетного сегмента. Клиентов привлекает как сами видовые характеристики, так и перспектива получить благоустроенную прогулочную зону рядом с домом и вдоль воды.

По данным аналитиков компании Knight Frank, общий объем экспозиции в элитном сегменте оценивается почти в 125 тыс. кв. м, что более чем в три раза превышает показатель, зафиксированный в конце 2017 года. Тогда в домах на набережных было представлено в реализации около 4 тыс. кв. м. Брокеры считают, что это связано с тем, что власти не так давно начали использовать градостроительный потенциал данных территорий, создавая комплексное благоустройство парковых зон и набережных.

В элитном сегменте проекты на набережных появляются гораздо реже, чем, к примеру, в бизнес-классе ввиду ограниченности территории, но в то же время они высоко ценятся за счет своего уникального местоположения. В классе «делюкс» такие объекты — и вовсе редкость. Всего в элитном сегменте подобные варианты жилья представлены в 12 комплексах делюкс- и премиум-классов. Наиболее бюджетные варианты расположены в Замоскворечье — в этой локации продаются лоты стоимостью от 360 тыс. руб. за «квадрат», а статус самой дорогой набережной в городе принадлежит Софийской набережной, чья активная застройка ведется последние несколько лет.