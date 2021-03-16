Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему в Европе жимолость воспевали поэты, когда кустарник появился в Санкт-Петербурге и какими полезными свойствами обладают ягоды этого растения.

Жимолость сегодня! Впервые ее съедобные и вкусовые качества у нас описал первооткрыватель камчатки Владимир Атласов в XVII веке. Хотя и растение, и ягоды были известны гораздо раньше. Из ветвей кустарника делали крепкие кнутовища и шомпола. Изготавливали так же и трости, но кто-то из классиков метко определил, что ими гораздо удобнее лупцевать друг друга, нежели на них опираться. Слишком гибкими получались.

Поначалу, как водится, жимолость оценили за внешний вид, цвет и только позже — за вкус. В XVIII столетии неприхотливый кустарник появился в Санкт-Петербурге. Им украшали многочисленные сады и парки, уж больно красиво он цвел. В то же время в Европе его вовсю воспевали поэты. Помимо того, что жимолость очень красиво цветет, она еще и совершенно изумительно пахнет. Как выразился Эмиль Габорио в своем «Преступлении в Орсивале»: «Кабачки не заглушили еще тошнотворными кухонными запахами аромат жимолости».

В легенде об Элоизе и Абеляре жимолость обвила их надгробья — этакий символ вечной любви. А в повествовании о Тристане и Изольде героиню постоянно сравнивают с цветком жимолости, таким же нежным и возвышенным. А еще во многих легендах тот же цветок — это символ страсти, любви и преданности.

Верха романтизации жимолость достигла у Венечки Ерофеева, по словам которого, коктейль «Слеза комсомолки» следовало помешивать веточкой именно этого растения ровно 20 минут…

Однако вернемся с поэтических эмпиреев на грешную землю. Свежие ягоды и варенье из жимолости обладают ярко выраженным жаропонижающим свойством. Они полезны при повышении давления, головных болях, головокружении и множестве прочих болячек. Но не стоит ждать хворей. Пироги с жимолостью можно и нужно поедать просто так, потому что это фантастически вкусно.