«Россети ФСК ЕЭС» установит более 7,5 тысяч новых изоляторов на магистральных линиях электропередачи Ямала

Работы будут проведены на пяти линиях электропередачи 220 кВ, обеспечивающих электроэнергией потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе нефтегазовые объекты компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».



Линии электропередачи расположены в регионе с большими ветровыми нагрузками и резкими перепадами температур. В данных условиях устаревшие полимерные изоляторы не устойчивы к внешним атмосферным воздействиям, которые могут стать причиной их повреждения. Стеклянные изоляторы не требуют периодических испытаний под напряжением – любое повреждение определяется визуально. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации.

В настоящее время ведутся работы по замене изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Холмогорская – Вынгапур», на которой установят почти 4,7 тыс. изоляторов. Ранее на данном объекте была выполнена замена и усиление фундаментов на 40 опорах.

В течение 2021 года на линиях 220 кВ «Уренгой – Оленья 2 цепь», «Вынгапур – Зима», «Надым – Уренгой», «Надым – Пангоды» будет выполнена замена более 2,8 тыс. стеклянных изоляторов.