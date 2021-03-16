Свердловский депутат предложил строить небольшие квартиры для переселения по программе реновации

Депутат законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблинцев предложил строить квартиры меньшей площади для переселения людей в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на очередном заседании регионального парламента. «Реновация по-московски означает фактическую депортацию небогатых слоев населения на окраину города. Потому что современные квартиры по площади меньше "хрущевок" и "брежневок", а у многих людей нет денег доплатить за личные метры. Решение этой проблемы я вижу в строительстве квартир меньшей площади, чтобы решить эту проблему»,— сказал он.

В ответ первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что такое решение рассматривается. «Мы действительно сегодня с нашим строительным сообществом ведем работу по проектированию квартир, которые будут соответствовать квадратным метрам, чтобы можно было квартиру менять на квартиру. Сегодня такие проекты есть. Единственное, что это дома не в пять этажей, а в 25 этажей, но так сегодня мы строим»,— ответил господин Высокинский.

Депутат Александр Ладыгин в свою очередь предложил выкупать квартиры по цене, превышающей рыночную стоимость. «В законе очень хорошо прописаны полномочия муниципальных администраций, очень хорошо прописаны полномочия и новые возможности для исполнительных органов власти субъекта. Но я не увидел здесь продуманного учета интересов жителей этих территорий, которые попадут под зону застройки»,— отметил он.

Во вторник, 16 марта, законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. Планируется, что пилотные проекты КРТ в Екатеринбурге будут выбраны в апреле. По прогнозам свердловских властей, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете.

Михаил Мананников