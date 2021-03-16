Свердловское заксобрание приняло в первом чтении закон о комплексном развитии территорий

Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующее решение принято на очередном заседании регионального парламента. За принятие закона проголосовали 36 депутатов, против — пятеро.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, целью законопроекта является распределение полномочий по принятию правовых актов о КРТ между законодательным сгоранием, губернатором и органами местного самоуправления. Закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. «Сегодня, когда мы обсуждаем комплексное развитие территорий, мы получаем правовой механизм, по которому граждане, проживающие в том или ином многоквартирном доме, должны принять решение в количестве не менее 70%. Безусловно, мы говорим о новой системе, когда предлагаем гражданам поменять старое жилье на новое»,— сказал он.

Господин Высокинский добавил, что по итогам рассмотрения закона Законодательным собранием составлен перечень из 9-11 законодательных актов о его регулировании, которые планируют принять правительство и губернатор. Кроме того, в ближайшее время примут документы по критериям отнесения участков к КРТ и предложить эти документы для работы с муниципалитетами.

Закон о КРТ разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. Планируется, что пилотные проекты КРТ в Екатеринбурге будут выбраны в апреле. По прогнозам свердловских властей, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Реновация со всеми неизвестными».

Михаил Мананников