«Посмотреть можно будет все»

На этой неделе определятся все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ответные встречи в парах «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах и «Реал» — «Аталанта» пройдут вечером 16 марта. Шансы клубов на выход в следующую стадию турнира, оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Из двух противостояний, которые запланированы на 16 марта, интрига сохраняется только в паре «Реал» — «Аталанта». В паре «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах, похоже, все ясно. Во-первых, первую встречу в Германии «Сити» взыграл 2:0, а, во-вторых, английский клуб, который возглавляет Пеп Гвардиола, во всем превосходит «Гладбах». Букмекеры предлагают поставить на успех «Боруссии» с коэффициентом 13.

Более того «Манчестер Сити» — один из главных претендентов на победу в нынешней Лиге чемпионов, уверен комментатор Роман Нагучев: «Никак нельзя победить эту команду.

Мне кажется, что это главный фаворит Лиги чемпионов.

Это как с “Барселоной” было, когда они в 2011 году в Лондоне выиграли Лигу чемпионов. Непонятно было как, но вот они выходят играть, и ты знаешь, что они выиграют. Вот здесь то же самое».

«Реал» у «Аталанты» первую встречу тоже выиграл. Правда, с минимальным счетом — 1:0. Но на результат того матча повлияла красная карточка, которую в самом начале первой встречи схватил Фройлер. Так что почти всю игру «Аталанта» провела, имея на одного игрока меньше, и шансов оставить «Мадрид» не удел не потеряла, уверен комментатор, эксперт рейтинга букмекеров Константин Генич: «1:0 — это еще не приговор ни в коем случае для “Аталанты”. “Аталанта”, если посмотреть матчи в группе, исторически играет на выезде лучше, чем дома. В Бергамо вообще ни одной победы не одержали, а на выезде и с “Мидтьюлландом” удачно сыграли, и обыграли “Ливерпуль” на “Энфилде”. Поэтому я думаю, что здесь у “Аталанты”, безусловно, будут шансы».

Выйдет ли 16 марта в составе «Аталанты» Алексей Миранчук, пока неясно. В первом матче своего шанса россиянин не получил, хотя был в заявке. Пока в основной состав итальянского клуба Миранчук не проходит. Почему, объяснил футбольный эксперт Олег Корнаухов: «Пока, наверное, Гасперини не увидит то, что Леша никогда в России не делал.

Бегать надо много, надо отбирать все эти мячи, быть рабочей лошадкой, прежде всего, для Гасперини.

Я слышал, что Леша сказал, что он на тренировках в России не уставал так, как устает в Бергамо. Значит, это вопрос уже не только к тренировкам, но и к ним больше всего, что они сами не дорабатывают».

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Всех четвертьфиналистов Лиги чемпионов мы узнаем 17 марта, после того как свои ответный встречи сыграют «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио». Кроме того в среду нас ждет огненное футбольное противостояние местного масштаба. В РПЛ сойдутся лидеры ЦСКА и «Зенит». Матч пройдет в Москве, начало в 20.00. Встречи Лиги чемпионов стартуют в 23.00, так что посмотреть можно будет все.