Суд признал законным продление ареста Анатолия Быкова

Красноярский краевой суд признал законным решение о продлении в отношении бизнесмена Анатолия Быкова срока содержания под стражей до 21 апреля. Доводы адвокатов об отмене принятого ранее постановления «в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства» отклонены как необоснованные, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщалось, 18 февраля Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил срок заключения в СИЗО предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Анатолия Быкова в мае 2020 года. В отношении предпринимателя расследуют пять уголовных дел. Его обвиняют в организации заказного убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, создании организованного преступного сообщества, организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко и налоговых махинациях.

Екатерина Лукашевич