Анатолию Быкову продлили срок содержания под стражей

Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил срок заключения в СИЗО бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова (ч. 4 ст. 33 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как рассказали в Красноярском краевом суде, предприниматель останется под стражей до 21 апреля 2021 года.

По версии следствия, летом 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя 42-летнего Андрея Неколова. Он считал, что их бизнес-структуры конкурируют между собой. Убийство он поручил киллеру Александру Живице, который выполнил указание 18 января 2005 года, выстрелив в Андрея Неколова не менее четырех раз. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Анатолия Быкова в мае 2020 года. В отношении него также расследуют еще четыре уголовных дела. Его обвиняют в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, создании организованного преступного сообщества, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, а также в налоговых махинациях на 77 млн руб. Сам предприниматель вину отрицает.

Подробнее об организации убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов — в материале “Ъ-Сибирь” «Два плюс один».

Екатерина Лукашевич