УФАС завело дело об ограничении конкуренции на мэрию Копейска

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении администрации Копейска, городского управления образования и ООО «КПД Заказчик». Рассмотрение назначено на 21 апреля.

Как сообщают в пресс-службе УФАС, информация о возможных признаках ограничения конкуренции со стороны мэрии была получена по материалам проверки Контрольно-счетной палатой эффективности использования бюджетных денег. В конце 2019 года администрация городского округа заключила с «КПД Заказчик» контракт на приобретение помещения для детского сада на 180 мест с благоустроенной детской игровой площадкой. В антимонопольном ведомстве сообщают, что мэрия направила в Минобрнауки региона заявку на субсидию в нарушение условий ее предоставления, поскольку отсутствовало разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию и правоустанавливающие документы на здание.

«При этом управление образования приобрело без проведения конкурентных процедур благоустроенную детскую игровую площадку. Челябинское УФАС указало, что заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт исключительно на приобретение нежилого помещения. Однако приобретение таким образом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям закона о контрактной системе»,- говорится в сообщении антимонопольной службы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее Следственный комитет по материалам проверки КСП возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации Копейска при покупке помещений под детский сад. По данным следствия, должностные лица мэрии приобрели помещения, несмотря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения об о соответствии требованиям для размещения в них дошкольного учреждения. Нанесенный муниципалитету ущерб КСП оценила в 25,3 млн руб.