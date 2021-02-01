В Копейске возбуждено дело о покупке помещений под детсад с ущербом 25,3 млн рублей

Следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Копейска при покупке помещений под детский сад (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, в 2019 году должностные лица мэрии Копейска за счет бюджетных средств приобрели нежилые помещения для размещения там детского сада. При этом отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение об их соответствии требованиям дошкольного учреждения. Впоследствии выяснилось, что купленная недвижимость не подходит, так как в помещениях можно разместить меньшее число воспитанников, чем было указано в конкурсной документации.

По данным Контрольно-счетной палаты региона, материалы проверки которой легли в основу уголовного дела, покупка несоответствующих требованиям помещений причинила муниципалитету материальный ущерб в размере более 25,3 млн руб. Установлено нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн руб., а также нарушения законодательства о контрактной системе.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.