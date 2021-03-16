На Дону прививки от коронавируса сделали более 103 тыс. человек

В Ростовской области по состоянию на 16 марта от COVID-19 вакцинировались 103 309 человек, сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

Уточняется, что за сутки прививку от коронавируса получили 1 411 человек. В Ростовской области завершили вакцинацию 59 095 человек, из них за сутки 4 162 человека.

Напомним, региональное правительство в начале вакцинации заявляла о планах привить 60% населения области в течение трех-четырех месяцев. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что сроки проведения вакцинации будут зависеть от поставок вакцин и от желания жителей Ростовской области сделать прививку.

Наталья Шинкарева