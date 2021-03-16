На Кубани за сутки выявили 125 новых заболевших коронавирусом

По данным на 16 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 125 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных случаев достигло 40 597, из них 2774 ребенка. Продолжают лечение 3036 человек: 1064 – в стационаре, 1972 – на дому. Выздоровели и выписаны – 35 414, в т.ч. 106 – за последние сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 56 пациентов, еще двое – на ЭКМО, уточнили в министерстве здравоохранения региона.

По данным оперативного штаба Кубани, среди пациентов – 69 женщин и 56 мужчин в возрасте от 13 до 97 лет. Заболевшие по муниципалитетам распределились следующим образом:

35 – Краснодар,

12 – Новороссийск,

10 – Армавир,

7 – Выселковский и Тихорецкий районы,

6 – Каневской район,

5 – Геленджик, Анапа и Отрадненский районы,

4 – Сочи и Ейский район,

3 – Кореновский, Успенский, Новокубанский и Белоглинский районы,

2 – Белореченский и Красноармейский районы,

1 – Апшеронский, Калининский, Ленинградский, Северский, Славянский, Тбилисский, Щербиновский, Гулькевичевский и Павловский районы.

Показатель заболеваемости составил 715,3 случая на 100 тыс. жителей. С начала пандемии проведено 2 622 416 лабораторных исследований.

За сутки в России выявлено 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах. Больше всего заболевших выявлено в Москве (1533), Санкт-Петербурге (916) и Московской области (565). Наименьшее число новых случаев – в республике Алтай (2), в НАО (1) и на Чукотке (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным 15 марта в Краснодарском крае за сутки выявили 123 заболевших коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 40 472. Продолжали лечение 3030 человек, выздоровели и выписаны 35 308, скончались 13 человек.

Алексей Белянин