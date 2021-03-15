На Кубани за сутки выявили 123 новых случая коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае за сутки выявили 123 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных диагнозов составило 40 472. В настоящее время продолжают лечение 3030 человек: 1025 человек лечатся в стационаре, 2005 пациентов – на дому. Выздоровели и выписаны 35 308. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 61 пациент, еще двое – на ЭКМО, уточнили в минздраве Кубани.

Среди новых заболевших 75 женщин и 48 мужчин в возрасте 2 до 84 лет. Выявленные случаи распределились следующим образом:

36 – Краснодар,

21 – Сочи

8 – Геленджик

7 – Анапа

6 – Мостовской район

5 – Кавказский

4 – Апшеронский, Красноармейский и Лабинский районы,

3 – Отрадненский, Тбилисский, Крыловский, Тихорецкий и Гулькевичский районы,

2 – в Армавире, Туапсинский, Темрюкский, Калининский районах,

1 – в Новороссийск, Успенский, Белореченский, Курганинский, Ленинградский районы.

Показатель заболеваемости составил 713,1 случай на 100 тыс. жителей. С начала пандемии проведено 2 617 528 лабораторных исследований.

Всего за последние сутки в России выявлено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах России. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве (1353), Санкт-Петербурге (933) и Московской области (627). Меньше всего новых заразившихся выявлено в Магаданской области (6), Тыве (5) и ЕАО (2).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 15 марта в Краснодарском крае выявили 126 новых случае COVID-19. Среди инфицированных 46 мужчин и 80 женщин, в том числе двое детей. Возраст пациентов от 5 до 97 лет. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 40 349 человек. Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 13 человек.

Алексей Белянин