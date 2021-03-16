В Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити»

На 17-м этаже московского бизнес-центра «Савеловский Сити» произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 300 человек. Сведений о пострадавших пока нет. Движение по Новодмитровской улице, где находится БЦ, перекрыто. Поток машин перенаправляют с обоих направлений в обратную сторону от бизнес-центра, сообщил департамент транспорта Москвы.

«Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется»,— сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве (цитата по «РИА Новости»).

На месте работают пожарные. По информации телеканала 360, горит оборудование в помещении вентиляционной камеры.