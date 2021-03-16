В ЗакСобрание Петербурга внесли законопроект об изменении расчета выплат на детей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного Собрания города законопроект, касающийся расчета индексации ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. В нем индексация выплат привязывается к среднедушевому доходу семьи.

Об этом сообщается на официальном сайте петербургского парламента. Согласно законопроекту, пособие на одного ребенка составит 50% от величины детского прожиточного минимума при доходе семьи ниже прожиточного минимума на душу населения. Если семейный доход не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты на ребенка, пособие будет выплачиваться в размере 75% детского прожиточного минимума. Полную сумму предполагается выплачивать, если среднедушевой доход остается низким и с учетом выплаты в 75%.

Отмечается, что законопроект соответствует критерию адресной социальной помощи, составляющему основу политики Санкт-Петербурга в сфере помощи нуждающимся, защиты материнства и детства.

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