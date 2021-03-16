Audi назвала стоимость обновленного Q5 в России

Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5, уже доступного к заказу на российском рынке.

Автомобиль получил новые бампера и решетку радиатора, иные накладки на пороги, а также фонари на органических светодиодах. В салоне появилась новая мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и расширенной функциональностью.

В России будут доступны версии 45 TFSI с 245-сильным 2-литровым бензиновым мотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (от 4,1 млн руб. до 4,5 млн руб.), а также 45 TDI с 249-сильным 3-литровым дизелем и 8-ступенчатым «автоматом» (от 4,5 млн руб. до 4,8 млн руб.).

Топовой версией модели станет кроссовер Audi SQ5 с 354-сильным 3-литровым бензиновым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, который доступен в единственной комплектации от 5,8 млн руб.

Напомним, премьера обновленного Audi Q5 состоялась летом 2020 года, а модернизированный Audi SQ5 был представлен осенью прошлого года.