«Нижнекамскнефтехим» планирует направить на выплату дивидендов 1,3 млрд рублей

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 0,73 руб. на одну акцию. Всего на эти цели предложено направить 1,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что за 2020 год «Нижнекамскнефтехим» получил 4,45 млрд руб. чистой прибыли. Еще 3,1 млрд руб. из общей суммы рекомендовано потратить на реализацию стратегической программы развития компании.

Совет директоров рекомендовал утвердить датой закрытия реестра на получение дивидендов 27 апреля. Годовое собрание акционеров назначено на 16 апреля в форме заочного голосования. Помимо распределения прибыли в повестку дня включены следующие вопросы: об утверждении отчетности, выплате вознаграждений, избрании совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора.

"Ъ-Казань"