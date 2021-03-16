В Ростове руководство Центрального рынка не подтвердило законность киосков на Соборной площади

Руководство ЗАО «Центральный рынок» не предоставило в администрацию Ростова-на-Дону документы, которые подтверждают законность установки торговых точек в границах пр. Буденновский, 12 — ул. Станиславского, 56, 58 — ул. Тургеневская, 47–51. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Эта территория входит в границы Собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы и является охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения.

В письме, подписанным генеральным директором рынка Юрием Муковозом, в частности, сказано что концепция расположения торговых точек была согласована с министерством культуры Ростовской области. «Администрация ЗАО „Центральный рынок“ ни словом не обмолвилась о том, насколько данная концепция соблюдается в реальности. Концепция — это примерный план, а каждый стационарный объект или НТО располагается на конкретном земельном участке и должен иметь правоустанавливающие документы, которые представлены не были. В ближайшие дни мы озвучим меры, которые будут приняты в отношении данных постоянных и временных торговых объектов»,— цитирует пресс-служба начальника «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константина Тихонова. Горадминистрация посчитала ответ формальным.

Напомним, ранее администрация Ростова заявляла, что в случае, если руководство рынка не предоставит необходимые документы о законности расположения киосков, они будут снесены.

Наталья Шинкарева