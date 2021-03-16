«Дортрансстрой» получил контракт на строительство Центра детской онкологии в Уфе

Сегодня Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы с ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед»), сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 1,42 млрд руб., это на 5% дешевле его начальной цены (почти 1,5 млрд руб.).

Как сообщал “Ъ-Уфа”, 11 марта заказчик признал победителя конкурса — ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову) — уклонившимся от исполнения контракта в связи с предоставлением банковской гарантии, не соответствующей требованиям закупочной документации и положениям закона о контрактной системе. Компания предложила исполнить контракт с дисконтом 2,06%, за 1,47 млрд руб. «Дортрансстрой» был участником закупки под №2.

По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

ООО «Дортрансстрой» — крупное подрядное предприятие Башкирии. Бенефициаром предприятия называют предпринимателя Марата Латыпова. Компания зарегистрирована в июне 2000 года. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 3,65 млрд руб., чистая прибыль — 14,42 млн руб. В текущем году «Дортрансстрой» заключил один госконтракт за 37,99 млн руб.

Майя Иванова