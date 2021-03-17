Юридическая структура бизнеса на пороге перемен

С окончанием локдауна завершился и мораторий на проведение одной из основных угроз для бизнеса — выездных налоговых проверок. Но сами они никуда не исчезли, и ревизии ФНС по-прежнему могут означать для некоторых компаний смертный приговор. Опытом снижения налоговых рисков и советами, как выйти из проверки с минимальными потерями, делится управляющий партнер «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.

Налоговым проверкам всегда предшествует глубокий анализ, в рамках которого фискальные органы определяются с суммой планируемых к доначислению санкций. Когда же проверка назначена, у ФНС остается лишь одна задача — собрать доказательства, чтобы процессуально обосновать свои выводы.

Сейчас мы сопровождаем около 50 выездных и тематических налоговых проверок, которые находятся на разных стадиях, и наблюдаем, как из-за действий ФНС рушатся бизнес-империи — промышленные, торговые, тщательно и с любовью отстраивавшиеся десятилетиями, с узнаваемыми брендами и внушительным штатом сотрудников. Потому что большая часть налоговых доначислений в соответствующих проверках, особенно с учетом пеней и 40-процетного штрафа, означает для бизнеса смертный приговор. Кого-то удается спасти, другие, особо чувствительные к любой сумме доначислений, погибают.

Основная причина такого сценария — неготовность к проверкам как самой структуры бизнеса, так и его финансово-хозяйственных отношений с контрагентами, а также отсутствие системы налоговой безопасности. Многие выбирают действовать по принципу «решения проблем по мере их поступления». Но когда приходит проверка, оказывается, что обстановка изменилась, вчерашние методы борьбы утратили эффективность — и предприниматель, оставшись со своими трудностями один на один, не всегда справляется с ситуацией.

Каковы же последние изменения при проверках и что нужно изменить в структуре бизнеса, чтобы как минимум быть к ним готовым?

Выстроить защиту, предугадать риски

Прежде всего, каждой компании сегодня следует обзавестись отстроенной системой комплексной налоговой безопасности. Не отдельным регламентом или какой-то единичной локальной бумажкой — нет, это должна быть отдельная полноценная политика наподобие маркетинговой или коммерческой.

Большинство налоговых проверок сегодня происходит согласно четким правилам по сбору доказательственной базы. Они установлены в статье 54.1 Налогового кодекса РФ (НК РФ): искусственность, искажение, бестоварность, умысел, отсутствие деловой цели, формальный документооборот, неотносимость к контрагенту. Соответственно, политика налоговой безопасности должна отвечать на все эти вопросы и, главное, подтверждать их документально. Находясь непосредственно внутри проверки, собирать ответы на вопросы ФНС и искать им подтверждение, мягко говоря, затруднительно, а иногда и вовсе невозможно, поэтому необходимо делать это в текущем режиме. Политика должна не просто существовать, она должна работать. Эффект будет виден сразу.

Второй немаловажный момент: бизнесу нужно знать и понимать свои налоговые риски. Они делятся на группы, первая из которых — ретроспективные налоговые риски — существовала в предыдущие три года, и с высокой долей вероятности они окажутся предметом возможной проверки ФНС. В этом случае необходимо проанализировать былые связи с контрагентами, протестировать их на действие статьи 54.1 НК РФ, посмотреть, чего не хватает, и, пока такая возможность есть, запросить и восстановить все нужные доказательства и подтверждения реальности взаимоотношений.

Вторая группа — текущие налоговые риски. Здесь стоит разобраться, какие точечные настройки в бизнесе лучше применить в ближайшее время и что поменять в работе компании для того, чтобы подготовиться к их возникновению.

Третья группа — это риски будущих периодов. Важный вопрос, на который владельцу бизнеса нужно знать ответ: каким образом выстраивать отношения с новыми контрагентами или какие изменения стоит учесть, заключая новые контракты.

Основные риски бизнеса, связанные с агрессивным налоговым планированием, ушли в 2020 году вместе с возможностью захватить выездной налоговой проверкой 2017 год. Но многие элементы того времени, недопустимые сейчас, остались. Один из них — это накопленная и годами не закрывающаяся кредиторская задолженность. Обычно ситуация выглядит так: компании-контрагенты ликвидируются, задолженность переуступается, но не погашается. И во время налоговой проверки можно сколько угодно доказывать реальность взаимоотношений с контрагентом, отсутствие формального документооборота и подтверждать наличие товара, но, если у вас нет ответа на вопрос «Как вы умудрялись получать товар, не платя за него очень долгое время?», выиграть спор с налоговиками будет довольно сложно.

Раньше фискалы могли обнаружить несоответствие поставки товара и оплат за него, только находясь «внутри» налоговой проверки и запрашивая у банков финансовые выписки. Сегодня за счет усовершенствования программного комплекса АСК НДС-2 они могут выявлять несоответствия в текущем режиме. Чтобы избежать включения компании в план выездных налоговых проверок, с этой проблемой лучше разобраться заранее.

Налоговый «буфер» уже не поможет

В последнее время при сопровождении налоговых проверок наблюдается определенный тренд, который напрямую связан с юридической структурой бизнеса и приводит к достаточно серьезным доначислениям налогов.

Несколько лет назад одним из вариантов, позволяющих устранить налоговые риски, была их диверсификация, в рамках которой при построении или изменении структуры бизнеса создавались так называемые буферы — торговые дома, аффилированные и не аффилированные поставщики сырья. Их задачей было обеспечивать налоговую безопасность основной, производственной или «фасадной», торговой компании, и они брали на себя все сложности взаимодействия с контрагентами, которые по той или иной причине могли быть признаны проблемными. Поскольку эти компании не обладали большим штатом или основными средствами, при накоплении определенного количества налоговых угроз они ликвидировались, забирая с собой потенциальные поводы для проверки.

Сегодня такой вариант диверсификации рисков уже не работает. ФНС, проверяя основной бизнес, стала часто использовать метод доказывания экономической подконтрольности вспомогательных фирм по принципу работы только с одним контрагентом и доначислять налоги основной компании, фактически игнорируя существование вспомогательной. Защищаться в такой ситуации сложно, поскольку контрагенты, по которым предъявляют претензии, не взаимодействуют с проверяемым налогоплательщиком напрямую и сбор доказательств, которые подтверждали бы реальность взаимоотношений с ними, существенно затруднен.

В некоторых случаях налоговые органы сначала проверяют вспомогательную фирму: внутри ревизии доказывают ее связь с основной, собирают все негативные доказательства, однако налог не доначисляют. Затем они входят в налоговую проверку основной компании и, используя предыдущие доказательства, заявляют, что она бенефициар всех налоговых проблем.

ФНС ищет виновников «налогового разрыва»

Еще одним изменением, прочно вошедшим в жизнь налогоплательщиков, безусловно, являются «комиссии по разрывам».

По новым правилам налогового администрирования перед назначением выездной налоговой проверки ФНС должна провести с налогоплательщиком контрольно-аналитическую работу: предложить добровольно уплатить налоги и откорректировать налогооблагаемую базу по всем выявленным рисковым эпизодам его работы. Обнаружением таких эпизодов занимаются контрольно-аналитические отделы, специально созданные в инспекциях. Их задача — найти компании, которые по какой-то причине не уплатили налоги или подали нулевые декларации, хотя контрагенты приняли от них налоговые вычеты. Иными словами, установить так называемый налоговый разрыв и выстроить от компании-нарушителя цепочку, чтобы найти инициатора — конечного бенефициара.

По сути, сегодня налоговые риски могут «прилететь» налогоплательщику с абсолютно неожиданной стороны. И доказательства, на которых фискалы основывают свои доводы о принадлежности «налогового разрыва» конкретной компании, тоже не всегда понятны.

Результатом такой контрольно-аналитической работы могут быть три варианта действий: либо налогоплательщик предоставляет в ФНС убедительные доказательства своей непричастности к выявленному «налоговому разрыву», опираясь на требования статьи 54.1 НК РФ, либо он признает выявленные нарушения полностью или частично, корректирует свою налогооблагаемую базу и доплачивает налоги и пени. Третий вариант, который происходит, если проигнорировать обнародованную аналитику: его включают в план выездных проверок.

ФНС проводит эту кропотливую работу из квартала в квартал, и для того чтобы не натыкаться на не относящиеся к вам налоговые риски, важно держать руку на пульсе последних изменений: следить за трендами налогового администрирования, проводить своевременную диагностику и корректировать работу — внедрять в договоры новые пункты и требования, изменять внутренние регламенты, обучать сотрудников, дополнять структуру бизнеса и финансово-хозяйственных связей. Промедление в этих вопросах может стоить очень дорого.

Записала Юлия Карапетян