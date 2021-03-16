Волейболисты «Ярославича» сыграют с «Камой» за бронзовые медали

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич», ставший третьим по итогам «финала шести» чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А», поборется за бронзовые медали с пермской «Камой», занявшей в «финале шести» четвертое место.

По условиям чемпионата, золотые и серебряные медали разыграют между собой клуб «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, победивший в «финале шести» и ставший вторым МГТУ из Москвы.

«Ярославич» и «Кама» проведет серию матчей до трех побед. Первые две встречи назначены на 27 и 28 марта в Ярославле. Третья игра пройдет 3 апреля в Перми. Если потребуется четвертая игра, она тоже пройдет в Перми 4 апреля.

Антон Антонов