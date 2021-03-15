«Ярославич» стал третьим по итогам волейбольного «финала шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» 14 марта в заключительном пятом матче второго круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» победил со счетом 3:0 команду «Нова» из Новокуйбышевска. Матчи «финала шести», в которых участвовали шесть сильнейших клубов лиги, проходили с 9 по 14 марта в ярославском СОК «Атланты».

14 марта прошли еще два матча. Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» со счетом 3:0 выиграл у пермской «Камы», а московский МГТУ победил подмосковную «Искру» со счетом 3:1.

«Финал шести» проходит в два круга в городах команд, ставших победителями Восточной и Западной групп. Первый круг прошел в феврале в Перми.

По итогам двух кругов после десяти туров победителем «финала шести» стал «Локомотив-Изумруд». Второй стала команда МГТУ. «Ярославич» занял третье место. Ярославские волейболисты из 10 матчей в шести одержали победы и в четырех проиграли.

Антон Антонов