В Анапе назначили нового градостроительного вице-мэра

Фото: администрация Анапы

Глава Анапы Василий Швец провел ряд кадровых перестановок в администрации курорта. Так, согласно сообщению мэрии, ранее возглавлявший управление муниципального контроля Руслан Юнаев стал исполняющим обязанности заместителя главы города по вопросам имущественных отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной деятельности, а также муниципального контроля.

Бывший вице-мэр курорта Арам Кухтиев, который ранее курировал градостроительную деятельность и имущественные отношения, усилил правовое направление работы в должности советника главы администрации Анапы.

«При формировании команды я в первую очередь делаю ставку на профессионализм и опыт, смотрю, в каком направлении специалисты могут быть максимально эффективными», – отметил Василий Швец.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце января текущего года депутаты Совета города-курорта согласовали ряд назначений на должности начальников управлений мэрии Анапы. Так, руководителем Управления торговли и потребительского рынка стал Владислав Блинский, управление курортов и туризма возглавила Олеся Ляшенко, проектное управление – Ирина Лехмус, управление инвестиций и перспективного развития – Максим Сердюк.

Дмитрий Михеенко