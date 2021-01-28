В мэрии Анапе утверждены четыре руководителя

Депутаты Совета города-курорта согласовали ряд назначений на должности начальников управлений мэрии Анапы, сообщает пресс-служба администрации города.

Руководителем Управления торговли и потребительского рынка стал Владислав Блинский, управление курортов и туризма возглавила Олеся Ляшенко, проектное управление – Ирина Лехмус, управление инвестиций и перспективного развития – Максим Сердюк.

Мэр города Василий Швец так охарактеризовал утвержденных руководителей: «Все они люди профессиональные, с бэкграундом в своей сфере. Каждый будет выкладываться на 120%, чтобы сделать свое направление еще сильнее».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Василий Швец был избран главой города депутатами Совета Анапы 1 октября прошлого года. А в августе губернатор Вениамин Кондратьев предложил ему занять пост исполняющего обязанности мэра Анапы.

Андрей Ульченко