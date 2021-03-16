В Челябинской области завели уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов с углем

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по ч. 1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). С рельсов сошло 17 грузовых вагонов, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет.

Авария произошла сегодня утром на пути перегона Сыростан—Хребет Южно-Уральской железной дороги. В составе поезда было два локомотива и 66 вагонов, груженных углем, сообщается на сайте управления СКР.

Движение на участке аварии приостановлено, четыре пассажирских поезда (№351 Приобье—Уфа, №59 Новокузнецк—Кисловодск, №332 Уфа—Новый Уренгой, №148 Астрахань—Нижневартовск) перенаправили по другим путям, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. Отменены пригородные поезда сообщением Златоуст—Челябинск и обратно.