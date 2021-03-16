Чернышенко: нацпроект по туризму позволит создать 4,7 млн рабочих мест

Около 4,7 млн рабочих мест будет возможно создать к 2030 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Количество путешествий по стране к 2030 году должно вырасти с 65 млн до 140 млн в год.

«Благодаря нацпроекту мы будем решать несколько важных задач — создавать качественные места отдыха, выстраивать бесшовную логистику. Для инвесторов государство должно стать надежным партнером. Как раз эту роль будет выполнять корпорация "Туризм.РФ", способствуя привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест»,— сказал журналистам вице-премьер (цитата по ТАСС).

Также, по словам господина Чернышенко, в рамках нацпроекта планируется создать мастер-планы 12 макротерриторий. «12 макротерриторий получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные»,— уточнил он. Сейчас в проект паспорта нацпроекта включено около 600 туристических проектов.

Разрабатываемую программу планируется внести на рассмотрение в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам до конца марта.

Концепция нацпроекта предусматривает увеличение к 2030 году числа внутренних туристических поездок в 2,2 раза, доходов страны от въездного туризма — с 11 млрд до 22,3 млрд руб. в год, а числа занятых в отрасли — с 2,5 млн до 4,7 млн человек. Объем финансирования проекта в части развития существующих и строительства новых объектов может быть установлен на уровне 3,16 трлн руб.

О финансировании проекта — в материале “Ъ” «Обнимитесь, триллионы».