Эксперты назвали район Петербурга с самым загрязненным воздухом

В воздухе Санкт-Петербурга превышены допустимые объемы оксида азота и взвешенных веществ. Наихудшие показатели — у Василеостровского района.

Такие данные приводит «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Специалисты учреждения исследовали пробы воздуха со всей районов города на определение в них концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, диоксида серы, аммиака, хлористого водорода. Результаты сравнивали с пробами марта 2020 года.

По результатам проб наиболее загрязненным взвешенными веществами и диоксидом азота оказался Василеостровский район. Подчеркивается, что превышение норм не является экстремально высоким.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Петербургское управление Роспотребнадзора отчиталось о качестве питьевой воды в городе.