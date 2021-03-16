Конференция по ценообразованию среди ритейлеров прошла в Сочи 18-19 февраля 2021г. состоялось значимое событие для ритейл сообщества - первая международная конференция по ценообразованию «SHIFT YOUR PERSPECTIVE TO NEXT-GEN PRICING». Организатором мероприятия выступил Александр Шубин, управляющий партнер myRetailStrategy

Главным фокусом конференции стала актуальная тема перехода к цифровым подходам в ценообразовании, спикеры и участники в формате конструктивного диалога рассматривали данный вопрос с разных сторон, дискутировали, обсуждали положительные стороны и сложности, связанные с переходом на новый этап в ценообразовании.

Конференция прошла в гибридном формате офлайн и онлайн, в которой приняли участие 215 человек. Мероприятие посетили компании из разных уголков России -Москвы, Барнаула, Архангельска, Беларуси, Якутска, Хабаровска. Опытом и передовыми знаниями делились спикеры из России, Европы, Америки, Швеции, Чехии, Израиля.