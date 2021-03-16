Заседание по уголовному делу свердловского депутата Александра Коркина назначено на 22 марта

Рассмотрение уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, обвиняемого в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), состоится в Серовском районном суде 22 марта, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Напомним, назначенные на 13 октября и 17 ноября судебные заседания не состоялись из-за неявки подсудимого.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, обвинение господину Коркину было предъявлено летом прошлого года. По версии следствия, он ранил в голову 30-летнего Сергея Титова, с которым в компании друзей отдыхал на лодках на реке Сосьва в поселке Гари. Через пять месяцев Сергей Титов скончался в больнице. Факт того, что выстрел произвел именно Александр Коркин, подтвердила экспертиза, проведенная в рамках расследования дела. Депутат свою вину отрицает. Мать убитого Елена Титова считает, что депутат намеренно затягивает начало процесса, дожидаясь истечения срока давности, который наступит в сентябре.