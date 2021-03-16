Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации механизма комплексного развития территорий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по вопросу реализации на территории региона механизма комплексного развития территорий (КРТ). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации области.

Согласно распоряжению, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Заместителями руководителя группы стали замгубернатора Сергей Швиндт и министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Помимо них в рабочую группу были включены министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин. Всего в состав группы вошли 16 человек.

Напомним, сегодня заксобрание Свердловской области должно рассмотреть региональный закон о КРТ, который был разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Планируется, что пилотные проекты КРТ в Екатеринбурге будут выбраны в апреле. По прогнозам свердловских властей, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Реновация со всеми неизвестными»

Анастасия Реутова