Новые люди вложились в инициативы

15 марта в Перми подвели итоги конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». На конкурс мог заявиться любой желающий и предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. В общей сложности на участие в «Марафоне идей» поступило 15 327 заявок из 65 регионов. Из Прикамья было подано 574 заявки, лучшие из них были представлены жюри.

В итоге были выбраны три победителя, которые разделили между собой призовой фонд конкурса в 300 тыс. руб.

На реализацию проекта по восстановлению вентиляции в многоквартирных домах будет направлено 150 тыс. руб. Автор идеи Евгения Герасимова отметила, что полноценно функционирующая вентиляция – основная мера профилактики скопления в помещении газа, из-за которого в многоэтажных домах нередко происходят взрывы. По ее словам, одна из задач проекта – оказывать техническую и юридическую поддержку управляющим компаниям и ТСЖ в решении повседневных вопросов, связанных с состоянием вентиляционных каналов, а в дальнейшем и других вентиляционных систем.

Проект, предложенный Алексеем Дружининым, выиграл 100 тыс. руб. Он предполагает возобновление деятельности пермской детской инклюзивной баскетбольной команды. За одну команду играют обычные спортсмены и люди с особенностями развития, но в 2020 году тренер в силу возраста покинул ее. Теперь средства нужны на возобновление тренировок. Кроме того, в рамках проекта будет организована поездка команды на соревнования в Тамбов в начале апреля.

В тройку победителей вошел и проект Светланы Решетниковой из города Кунгура. Суть проекта в том, чтобы создать в городе велосообщество, разработать несколько маршрутов для велосипедистов по окрестностям города и провести по одному из них массовый заезд. На воплощение этой идеи будет направлено 50 тыс. руб.

Помимо этого было решено поддержать идею, не требующую финансирования. Олег Кашин предложил внести в Госдуму законопроект «О родовых поместьях», который позволит безвозмездно предоставлять гражданам участки площадью 1 га в пожизненное пользование (но без права продажи, аренды или залога), на которых они смогут строить дома для своих семей. Проект будет доработан, после чего его можно выносить на дальнейшее обсуждение.

«Мы действительно видим продолжение этих проектов и готовы их реализовывать и поддерживать», – сказала секретарь регионального отделения «Новых людей» Яна Шубейкина. Она обратила внимание, что среди инициатив из Пермского края было много экологических проектов. «Значит, будем двигаться в этом направлении», – заявила секретарь реготделения партии.

По словам председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, Пермь не случайно была выбрана первым городом, в котором начали подводить итоги «Марафона идей». «Это место, где живут вольные люди, здесь многое происходит именно по их инициативе, а не потому, что кто-то дал поручение «сверху». Пермский край – очень свободный регион», – считает господин Нечаев.

В дальнейшем идеи победителей конкурса из Прикамья и других регионов войдут в программу «Новых людей», а авторов проектов пригласят стать экспертами в комитетах партии.

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Кандидаты от «Новых людей» также приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Пермское отделение «Новых людей» начало работу в октябре прошлого года. Первым проектом партии в регионе стала акция по благоустройству зеленых зон «10 тысяч зеленых шагов». На сегодняшний день в Прикамье работают несколько сотен активистов партии. Планируется, что до конца весны их будет несколько тысяч. В Пермском крае «Новые люди» также намерены принять участие в выборах на всех уровнях.