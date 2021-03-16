Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за возвращения самолета авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Иркутск в аэропорт вылета.

Самолет Airbus A320neo после взлета в 02:23 по местному времени вернулся в новосибирский аэропорт из-за срабатывания датчика отказа правого двигателя. Пострадавших при посадке нет. В 05:00 на резервном самолете пассажиры были доставлены в пункт назначения. Всего на борту находилось 154 пассажира и шесть членов экипажа.

Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводит проверку по факту аварийной посадки. Из-за нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 263 УК РФ).

Ранее еще один Airbus A321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени. Как сообщала Уральская транспортная прокуратура, это произошло из-за отказа одного из двигателей.

Даниил Тарабукин