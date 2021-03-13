Летевший из Москвы в Новосибирск самолет совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя

Самолет Airbus А-321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, это произошло из-за отказа одного из двигателей.

«Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

На борту самолета находились 197 человек. Посадка в тюменском аэропорту Рощино прошла в штатном режиме. Прокуратура проводит проверку. Также обстоятельства вынужденной посадки проверяет Уральское следственное управление на транспорте СКР.