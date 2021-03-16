Сестра Ким Чен Ына призвала США не развеивать «запах пороха» по Корее

США и Южная Корея должны прекратить совместные военные учения на Корейском полуострове, заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чен. Она сказала, что КНДР готова к «особым мерам» в случае провокаций на полуострове.

«Пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую администрацию США от развеивания запаха пороха на нашей земле. Если она хочет спокойно спать в ближайшие четыре года, первым делом ей стоит воздержаться от этого»,— передает ЦТАК слова Ким Е Чен. По ее словам, КНДР продолжит изучать «дальнейшее отношение и действия» властей Южной Кореи и может «аннулировать военное соглашение между Севером и Югом».

8 марта США и Южная Корея начали ежегодные совместные учения. Из-за пандемии коронавируса они проходят в сжатом формате, в режиме компьютерной симуляции упражнений в командном пункте. «Может, они (власти Южной Кореи. — “Ъ”) рассчитывали на "гибкость суждений" и "понимание" с нашей стороны, но это просто смешно, дерзко и глупо»,— сказала сестра Ким Чен Ына.

Заявление Ким Е Чен вышло во время визита глав Госдепартамента и Минобороны США Энтони Блинкена и Ллойда Остина в Сеул и Токио. Господин Остин в рамках поездки также посетит Индию. США, Япония, Индия и Австралия участвуют в четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), ключевой ролью которого обозначена реакция на давление Китая.

О первом саммите лидеров QUAD — в материале “Ъ” «США пошли слоном».