Forbes: Ozon отказался от соглашения со Сбербанком из-за разницы в оценке перед IPO

Разногласия в оценке онлайн-ритейлера Ozon перед IPO в 2020 году стали одной из причин разрыва соглашения со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии, сообщил Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Третий источник Forbes утверждает, что Сбербанк настаивал на ребрендинге Ozon, при этом сделка ставила под угрозу финтех-сервисы Ozon.

Издание сообщает, что Сбербанк был готов на сделку с Ozon при цене в $1,4 млрд, а Ozon — при цене в $2,1 млрд. В итоге Ozon в ходе IPO на NASDAQ в ноябре был оценен в $6,2 млрд, а к закрытию торгов 15 марта его капитализация достигла $11,9 млрд.

В начале 2020 года Ozon получил от Сбербанка кредит на 6 млрд руб. под залог 100% операционной компании ООО «Интернет решения» и структуры ООО «Озон холдинг». В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. В ноябре, перед IPO на NASDAQ, Ozon предупредил инвесторов о возможном судебном разбирательстве со Сбербанком из-за разрыва соглашения о намерениях. Позднее Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия.

В январе Сбербанк и «М.Видео—Эльдорадо» (входит в «Сафмар» Михаила Гуцериева) сообщили, что подписали соглашение о намерениях о покупке 85% доли в маркетплейсе Goods.ru. Сервис был оценен в 10 млрд руб., Сбербанк намерен вложить в его развитие около 30 млрд руб.

О второй попытке Сбербанка запустить свой маркетплейс — в материале “Ъ” «Сбербанк закупится на Goods.ru».