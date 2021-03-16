Спецпредставитель США будет участвовать во встрече по Афганистану в Москве

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует принять участие во встрече по Афганистану в Москве, сообщила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на брифинге. Мероприятие запланировано на 18 марта.

По мнению представителя Госдепа, консультации по Афганистану «дополнят все другие международные усилия по поддержке мирного процесса в Афганистане, а также отразят обеспокоенность международного сообщества» (цитата по Reuters).

Напомним, во встрече в Москве должны принять участие представители России, США, Китая и Пакистана. На нее приглашена делегация талибов, а также афганские политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что «на встрече предполагается обсудить пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Афганское урегулирование не вписывается в один формат».