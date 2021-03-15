Умер серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов

Бывший российский футболист и тренер Юрий Шикунов умер в возрасте 81 года, сообщила Российская премьер-лига (РПЛ). В 1964 году он стал серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной СССР.

«Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Выступал за "Торпедо" из Таганрога, ростовский СКА и "Ростсельмаш"»,— говорится в сообщении РПЛ. Господин Шикунов был тренером «Ростсельмаша» в 1991–1995 годах и клуба «Шахты» в 1997 году. В 1983–1984 годах работал начальником СКА.

Юрий Шикунов дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР. В составе СКА он стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. Он был в составе сборной СССР на чемпионате Европы в 1964 году. В финале команда проиграла Испании со счетом 1:2.