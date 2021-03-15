В Госдуму внесли проект о передаче объектов культурного наследия в пользование управделами президента

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который разрешает передавать включенные в госреестр объекты культурного наследия и располагающиеся в них помещения в безвозмездное пользование учреждениям управления делами президента России. Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Разработка проекта федерального закона… обусловлена необходимостью включения государственных учреждений, подведомственных Управлению делами президента Российской Федерации, в перечень юридических лиц, которым предоставляется объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в государственной собственности, в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования в рамках осуществления уставной деятельности учреждений управления делами и в том числе для оказания услуг общественного питания (обеспечения питанием на охраняемых объектах), обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

Сейчас управделами президента России в этот перечень не входит. Правительство отмечает, что протокольные мероприятия и государственные приемы высшего уровня осуществляются в помещениях, входящих в состав объектов культурного наследия. Передачу таких помещений в аренду учреждениям питания правительство считает нецелесообразным, поскольку это повлечет значительные расходы на их содержание.