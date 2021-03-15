«Вполне возможно, история будет иметь продолжение»

FIFA возбудила дела о нарушении российскими футболистами антидопинговых правил. Под подозрением находятся три человека. Все нарушения относятся к 2013 году. Чем для российского футбола опасен этот скандал? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

История с допингом в футболе, естественно, привлекла внимание. Но если вникать в суть проблемы после громкого заголовка, то становится понятно, что все это дела давно минувших дней. Скандальным можно признать тот факт, что двое подозреваемых играли за молодежную сборную России. Именно допинг-тесты 2013 года, взятые в Новоорске на сборах «молодежки», вроде как выявил у Ивана Князева, который сейчас играет за пермскую «Звезду» в ПФЛ, и у Владимира Обухова, выступающего за «Ростов», следы метандиенона — это анаболический стероид.

Кроме того, в употреблении допинга подозревают вратаря Дарью Мещерякову. Да, женский футбол тоже оказался замешан в этой неприятной истории. Но ударить по всему футболу в России или лишить сборную какого-либо крупного турнира это скандал точно не сможет, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Санкции в отношении российского спорта были наложены не в связи с индивидуальными случаями. Они были применены из-за совершенно четко понятных действий — из-за изменения данных Московской лаборатории в 2019 году — которые были признаны совершенно недостойными. Соответственно, пробы конкретных спортсменов в 2013-м никакого отношения к этим санкциям не имеют. Это обычный индивидуальный случай, который не может быть привязан к Евро или к чемпионату мира».

Сейчас РФС будет проводить собственное расследование и от решения футбольных чиновников нашей страны будет многое завесить, уверен Юрий Ганус, который много лет возглавлял Российское антидопинговое агентство (РУСАДА): «Очень важна культура принятия решения. Понятно, что нынешние руководители РФС никак не связаны с этим делом.

Нужно просто найти правильный выход из этой ситуации. Самое главное — не давать никому никаких поводов.

До тех пор, пока они будут появляться, вся эта тема будет мусолиться. С делом, которое сейчас возникло, надо спокойно разобраться: если факты подтвердятся, нужно провести расследование и принять решение, а не пытаться уйти от этого вопроса».

Скорее всего, виновных дисквалифицируют. Максимальный срок по такого рода нарушениям — четыре года. РФС обещает оказать игрокам всю необходимую юридическую помощь. Но, вполне возможно, история будет иметь продолжение, ведь WADA до сих пор исследует данные Московской антидопинговой лаборатории. И как только они обнаружат подозрительные тесты, тут же будут инициировать очередное расследование.