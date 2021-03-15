«Белгородасбестоцемент» нарастил прибыль на 73% в 2020 году

Один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России ОАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») получил в 2020 году 46,39 млн руб. чистой прибыли, увеличив на 73% показатель 2019 года в 26,67 млн руб. Выручка компании при этом осталась практически неизменной, составив 1,15 млрд руб.

Себестоимость продаж также сохранилась практически в прошлогоднем в размере — 1,12 млрд руб. Прибыль от продаж удалось увеличить с 41,29 до 60,22 млн руб. Уплаченный налог на прибыль увеличился с 8,85 до 14,65 млн руб.

Баланс предприятия по итогам 2020 года составил 704,05 млн руб., тогда как годом ранее — 755,85 млн руб. Величина капитала и чистые активы — 552,37 млн руб., годом ранее — 524,09 млн руб.

Напомним, предприятие в 2020 году сократило производство и реализацию продукции по ряду направлений. По собственным данным компании, в 2020 году по сравнению с 2019-м она сократила производство хризотилцементных труб на 13,5% (в среднем по отрасли показатель уменьшился на 11,6%). В «Белаци» уточняют, что снижение производства было запланировано предприятием на 2020 год для снижения запасов товарной продукции на складах. При этом уменьшилась и реализация продукции — как и в среднем по отрасли, на 14,5%. Падение в компании объясняют введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Производство хризотилцементных листовых изделий удалось даже нарастить на 1,4% (в среднем по отрасли уменьшилось на 1,7%), однако реализация их тоже упала — на 1,3% (в среднем по отрасли уменьшилась на 4%). По собственным данным общества, его доля в реализации хризотилцементной продукции в 2020 году составила: по листовым изделиям — 15,6%; в сегменте труб и муфт — 32,7%.

«Белаци» специализируется на выпуске хризотилцементной продукции. По собственным данным, является одним из крупнейших предприятий в отрасли. Асбестоцементный комбинат начал свою работу в 1953 году, а ОАО «Белгородасбестоцемент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1992-м. 53,88% акций общества — у ООО «Торговый дом "Асбоцемизделие"», 41,92% долей которого принадлежит семье гендиректора Якова Певзнера, 18,78% — Софье Вороновой, 18,18% — председателю совета директоров Сергею Голощапову и его семье, 9,44% — Инне Чепурных, 8,75% — Олегу Фуксу, 2,93% — главбуху Екатерине Высочиной. Еще 26,52% акций «Белаци» принадлежит примерно в одинаковых долях членам совета директоров Юрию Козлову, Якову Ременнику, Владимиру Кочелаеву и Марку Розину, 2,4% — Якову Певзнеру, небольшими долями (менее 1%) владеет еще ряд физлиц.

Сергей Калашников