«Белгородасбестоцемент» сократил реализацию продукции из-за коронавируса

ОАО «Белгородасбестоцемент» («БЕЛАЦИ»), один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России, сократил производство и реализацию продукции по ряду направлений. По собственным данным компании, в 2020 году по сравнению с 2019-м она сократила производство хризотилцементных труб на 13,5% (в среднем по отрасли показатель уменьшился на 11,6%). В «БЕЛАЦИ» уточняют, что снижение производства было запланировано предприятием на 2020 год для снижения запасов товарной продукции на складах. При этом уменьшилась и реализация продукции — как и в среднем по отрасли, на 14,5%. Падение в компании объясняют введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Производство хризотилцементных листовых изделий удалось даже нарастить на 1,4% (в среднем по отрасли уменьшилось на 1,7%), однако реализация их тоже упала — на 1,3% (в среднем по отрасли уменьшилась на 4%). По собственным данным общества, его доля в реализации хризотилцементной продукции в 2020 году составила: по листовым изделиям — 15,6%; в сегменте труб и муфт — 32,7%.

«БЕЛАЦИ» специализируется на выпуске хризотилцементной продукции. По собственным данным, является одним из крупнейших предприятий в отрасли. В 2019 году выпущено продукции на 1,1 млрд руб. Асбестоцементный комбинат начал свою работу в 1953 году, а ОАО «Белгородасбестоцемент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1992-м. 53,88% акций общества — у ООО «Торговый дом “Асбоцемизделие”», 41,92% долей которого принадлежит семье гендиректора Якова Певзнера, 18,78% — Софье Вороновой, 18,18% — председателю совета директоров Сергею Голощапову и его семье, 9,44% — Инне Чепурных, 8,75% — Олегу Фуксу, 2,93% — главбуху Екатерине Высочиной. Еще 26,52% акций «БЕЛАЦИ» принадлежит примерно в одинаковых долях членам совета директоров Юрию Козлову, Якову Ременнику, Владимиру Кочелаеву и Марку Розину, 2,4% — Якову Певзнеру, небольшими долями (менее 1%) владеет еще ряд физлиц. Выручка ОАО «Белгородасбестоцемент» («БЕЛАЦИ») за три квартала 2019 года увеличилась с 844 млн руб. за девять месяцев 2018-го до 913,2 млн руб. Чистая прибыль уменьшилась — за девять месяцев 2018 года она составила 29,5 млн руб., а за тот же период 2019-го — 30,4 млн руб.

Валерия Розбот