Банки в феврале снизили выдачи потребкредитов в Свердловской области на 12,9%

В феврале в Свердловской области было выдано более 37,7 тыс. потребительских кредитов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Свердловская область заняла шестое место по количеству выданных потребительских кредитов в России, следует из данных НБКИ. Среди лидеров по снижению находятся Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская области (-15,1%).

В России за февраль было выдано более 1,15 млн потребительских кредитов. Как подсчитало НБКИ, это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Больше всего кредитов выдали в Москве (61,2 тыс.), Московской области (52,5 тыс.) и Краснодарском крае (44,7 тыс.).

Михаил Мананников