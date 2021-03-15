Количество выданных потребкредитов в Тюменской области сократилось на 16,8%

В феврале банки в Тюменской области выдали более 13,8 тыс. потребительских кредитов, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 16,8% меньше, чем в феврале 2020 года. Тюменская области заняла 27-е место по количеству выданных кредитов в России. Регион показал наибольшее сокращение количества кредитов в феврале. Заметное снижение зафиксировали также в Оренбургской (-16,8% и 22 место) и Кемеровской областях (-15,1% и 10 место).

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) количество выданных кредитов сократилось на 10,3% относительно февраля прошлого года, говорится в сообщении НБКИ. В феврале 2021 года банки округа выдали более 19,8 тыс. потребительских кредитов. Округ занял 20-е место по количеству выданных потребительских кредитов.

Всего в России в феврале выдано более 1,15 млн потребительских кредитов. По данным НБКИ, это на 11,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего кредитов было выдано в Москве (61,2 тыс.), Московской области (52,5 тыс.) и Краснодарском крае (44,7 тыс.).

Михаил Мананников