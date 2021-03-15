Краткосрочная аренда жилья в Краснодарском крае за год подорожала на 15%

Средняя стоимость жилья при аренде посуточно на курортах Краснодарского края в период с сентября 2020 по февраль 2021 составила 2890 руб. За год показатель вырос на 15%, подсчитали аналитики сервиса Суточно.ру.

Наивысшая стоимость краткосрочной аренды зафиксирована в Сочи, в центральных районах курорта она составляет 3,3 тыс. руб. в сутки, при этом годовой рост цены составил 12%. Сильнее всего подорожало курортное жилье в Лазаревском районе – рост составил 76%, средняя цена - 3 тыс.руб в сутки. Стоимость краткосрочной аренды в Адлерском районе подорожала на 18%, средний чек – 2,9 тыс.руб.в сутки.

В Анапе цена выросла на 11% и составляет 2,6 тыс.руб. в сутки, в Геленджике – на 3% (2,9 тыс. руб.), в Ейске – на 18% (2,3 тыс.руб.). Для сравнения – в Крыму стоимость краткосрочной аренды за год выросла на 14% и составляет в среднем 3,1 тыс. руб. в сутки.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, спрос на загородную недвижимость в Краснодарском крае за год вырос на 41%, при этом спрос на долгосрочную аренду уменьшился на 14%.

Ольга Логинова