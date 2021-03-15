Ремонт краснодарской школы искусств обойдется бюджету в 6,9 млн рублей

Детскую школу искусств №14 отремонтируют в Краснодаре в рамках национального проекта «Культура». Бюджет, выделенный на ремонт школы, составляет 6,9 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Детская школа искусств № 14 находится в мкр. Маршала Жукова, в ней обучается более 800 детей. Ремонт здания начался в прошлом году за счет средств краевого и муниципального бюджетов, в 2021 году на объекте планируется завершить все работы.

Также в рамках проекта «Культура» в 2021 году в Краснодаре за счет средств муниципального бюджета планируют отремонтировать детскую школу искусств №7. Кроме того, разработана проектная документация по ремонту трех домов культуры в сельских поселениях на территории Краснодарского края.

По данным управления культуры, в 2020 г. на ремонт 36 объектов в 19 муниципалитетах в рамках проекта «Культура» было выделено 36,6 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, за два года по нацпроекту «Культура» на Кубани было потрачено 240 млн руб. Эти средства пошли на ремонт 20 домов культуры и создание восьми цифровых кинозалов. Деньги также направлялись на приобретение музыкальных инструментов и материалов для 25 детских школ и трех колледжей искусств. Кроме этого, в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека.

Ольга Логинова