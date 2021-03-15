Долгосрочный рост потребует структурной модернизации

Несмотря на «внешнюю» и неэкономическую природу коронавирусного кризиса, он неизбежно приведет и уже приводит к изменениям структуры российской экономики. О вариантах тонкой настройки антикризисных мер для обеспечения не только устойчивости, но и дальнейшего развития страны в колонке для “Ъ” рассуждает ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.
События 2020 года имеют в основе своей неэкономическую природу: экономический кризис налицо, но он не является ни циклическим, ни финансовым, ни структурным. Кризис стал результатом действия фактора, экзогенного для социально-экономической жизни — природного (или биологического) катаклизма. Такое уже бывало в истории, когда социально-экономические процессы существенно и даже радикально трансформировались под воздействием внешних обстоятельств, причем не только природных, но и военно-политических. Впрочем, и в этих обстоятельствах роль социально-экономических процессов никогда не была пассивной, лишь реагирующей на внешние вызовы.
Внешние шоки становятся триггером и катализатором тех изменений, которые ранее накапливались в социально-экономической системе, в том числе и благодаря технологическим инновациям. Обеспечение баланса между антикризисными мерами и достижением средне- и долгосрочных целей развития страны является одной из самых сложных проблем экономической политики в условиях кризиса.
Наследие кризиса 2008–2009 годов
Многие структурные проблемы, остро заявившие о себе в 2008–2009 годах, так и остались неразрешенными: тогда начался глобальный структурный кризис, который был нейтрализован эффективной антикризисной политикой. К проблемам и вызовам, которые отчетливо обозначились в ходе Великой рецессии, но так и не нашли решения, относятся прежде всего устойчиво низкие темпы роста (secular stagnation), неэффективность денежного регулирования, беспрецедентно высокий государственный долг и бюджетные дефициты в ряде ведущих стран, кризис глобальной торговли и растущее неравенство (с углубляющимся разрывом между доходами от собственности и доходами от труда). К этому перечню следует добавить климатические вызовы, которые все более явно влияют и на экономическую повестку, и на политическую.
Он остался незавершенным: благодаря скоординированной антикризисной политике ведущих стран удалось избежать худшего сценария по параметрам спада и занятости, однако от структурных реформ «откупились» массированными финансовыми вливаниями. За сохранение социально-политической стабильности заплатили отказом от «созидательного разрушения», беспрецедентным наращиванием государственного долга и балансов центральных банков, нетрадиционной макроэкономикой (предельно низкими или отрицательными процентными ставками), а также устойчиво низкими темпами экономического роста. Это означает, что, несмотря на экзогенный характер нынешнего шока, проблема структурных реформ остается на повестке — и должна будет учитываться уже на этапе восстановительного роста. Оказываемая государством помощь не должна торпедировать структурную модернизацию: это особенно важно для современной России.
Выбор между V и L
Экономический кризис, который мы наблюдаем сегодня, сопоставим по глубине с Великой депрессией 1930-х годов, о чем говорил Владимир Путин на Давосском форуме в январе 2021 года.
Краткосрочное сжатие экономики неприятно, но не катастрофично. Депрессия же ведет к деградации инфраструктуры — как производственной, так и социальной. Непродолжительный, пусть и достаточно глубокий экономический спад, как правило, сменяется энергичным отскоком, причем в этих условиях реализуется восстановительная модель роста, не требующая сколько-нибудь значительных инвестиций. Такая модель на графиках может выглядеть как латинская буква V, хотя и более драматичная W также может оказаться реалистичной. Альтернативный сценарий длительной депрессии на графике имеет форму буквы L.
Оптимистический сценарий V вызывал в начале 2020 года серьезные сомнения у экспертов, однако исключать его было бы неправильно. В его пользу говорило и то, что кризис 2020 года не носит структурный характер, то есть для его преодоления должен быть в первую очередь устранен «внешний фактор» (вирус), а не осуществлены назревшие экономические реформы. Тем самым сам выбор между V и L связан прежде всего со способностью устранить источник спада — как усилиями научно-медицинского сообщества, так и адекватными мерами со стороны государственной власти.
Сочетание краткосрочных (антикризисных) и долгосрочных мер является непростой задачей с точки зрения ее реализации: первые призваны купировать социальную боль и политические риски, что часто противоречит стратегическим задачам. Тем не менее, несмотря на исходно неэкономический характер шока 2020 года, экономическая политика государства не может ограничиваться текущими мерами противодействия кризису.
Экономическая, социальная и политическая роль здравоохранения резко возросла, что будет в течение длительного времени влиять на политические дискуссии и бюджетные приоритеты.
Еще одним структурным следствием пандемии стал мощный импульс в развитии цифровизации. Как это не раз случалось в истории, на протяжении предшествующих примерно двух десятилетий накапливались изменения, которые затем, под воздействием внешнего фактора (в прошлом это могла быть война, сейчас — пандемия) приводят к качественному скачку. За один 2020 год внедрение цифровых технологий резко ускорилось, и это становится важнейшим фактором и драйвером структурной модернизации.
Отказ от созидательного разрушения и нездоровая модель роста
«Созидательное разрушение» — красивый термин, достаточно точно описывающий роль экономических кризисов и суть модернизационных задач. Однако в реальной жизни он создает сложности, которые не всегда оказываются под силу политической системе: экономическая и технологическая целесообразность преодоления старых форм не транслируется прямым путем в целесообразность политическую. Это было отчетливо видно в 2008–2010 годах, это было заметно и в 2019 году. Было непонятно, каким образом могут сформироваться новые институты — власти разных стран в основном как бы «выкупали» возможность сохранения старых (платили за их неэффективность). Новые технологии быстро развивались и даже внедрялись — но при сохранении старых форм и старых институциональных решений. Это не создавало устойчивой конструкции.
Все это формировало очень нездоровую модель роста — и нездоровую теорию роста. Рост оставался устойчивым на протяжении практически всего десятилетия, хотя достигалось это методами бюджетной «накачки» и сверхмягкой денежной политики. Такая модель роста выглядела довольно экзотической. От ее обсуждения пытались уходить при помощи новых слов — «новая реальность», «вековая стагнация» (secular stagnation). Или при помощи «современной денежной теории», утверждающей, что государственный долг можно наращивать и монетизировать практически бесконечно — лишь бы это происходило в национальной валюте. Впрочем, такая ситуация только усиливала сомнения в устойчивости (и долгосрочности) подобной модели.
ВВП всего за один год (IMF 2021). Причем в развитых экономиках государственный долг за 2020 год увеличится на 20 п. п.— со 104,2% ВВП до 124,1% ВВП (Villegas et al. 2021).
Наращивание госдолга сопряжено с серьезными рисками в будущем, причем относится это и к развитым странам. Платой за поддержание приемлемых темпов сегодняшнего роста (или за торможение спада) может стать торможение будущего роста. Хотя надо признать, что в политическом процессе сегодняшние тяготы и риски гораздо важнее (и опаснее) проблем и рисков будущего, с которыми придется иметь дело уже следующим поколениям.
В связи с этим необходимо обеспечивать не только рост экономики, но и качество роста. Финансовые вливания должны сопровождаться институциональными и структурными реформами, причем реформы эти следует проводить по возможности в условиях относительной экономической стабильности: как заметила в 2017 году возглавлявшая МВФ Кристин Лагард, «крышу надо чинить тогда, когда светит солнце». Кроме того, бюджетные вливания не могут быть безграничными.
Возглавившая МВФ в 2019 году Кристалина Георгиева напоминает политикам: «Расходуя деньги, сохраняйте чеки» — ''Spend but keep the receipts''. Об этом же в 2020 году говорила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, причем прямо проводя аналогию с экономикой военного времени: «Если идет война, то прежде всего надо сконцентрироваться на том, как победить, и только во вторую очередь о том, как выплачивать долги. Об этом говорит опыт обеих мировых войн. Полагаю, что эта аналогия здесь вполне уместна. Должно делать то, что обеспечит победу».
Долговая нагрузка и задачи модернизации
Долговая нагрузка существенно ограничит возможности правительств решать задачи модернизации в тех секторах, которые требуют активной роли государства, например развитие инфраструктуры и человеческого капитала. Для смягчения долгового кризиса возможна монетизация госдолга, но она приведет к ускорению инфляции. Наконец, выход из долговой ловушки возможен через повышение налогов, однако этот путь тоже ведет к торможению: накопленные во время нынешнего кризиса огромные долги вряд ли будут быстро погашены.
Формирование долгосрочной и устойчивой задолженности в конечном счете заводит государства в ловушку, когда они должны или резко ограничить свою роль в структурной модернизации, или допустить инфляционный скачок. Оба варианта имеют негативные последствия для долгосрочного экономического роста.
Мы лишь обозначили часть долгосрочных вызовов, которые поставила пандемия перед экономистами и политиками. Более обстоятельные выводы можно будет сделать по завершении пандемии и, соответственно, вызванного ей экономического кризиса. На сегодняшний день большинство проблем, поставленных глобальным структурным кризисом 2008–2009 годов, остаются неразрешенными. А это значит, что к ним придется возвращаться вновь и вновь — пока они не будут решены.