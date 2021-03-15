Избитый полицией на акции протеста фотограф подал заявление в СК

Фотокорреспондент Тимур Хаджибеков (он же Георгий Марков) обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч.3 ст. 286 УК РФ) и о воспрепятствовании деятельности журналиста с применением насилия (ч.3 ст. 144 УК РФ). Об этом он рассказал корреспонденту “Ъ-СПб”.

Господин Хаджибеков в своем заявлении указал, что во время протестной акции в поддержку Алексея Навального, возле здания Заксобрания города, его избили несколько сотрудников полиции. Они, в том числе, применяли электрошокер. В подтверждение его слов имеются показания свидетелей и видеозаписи. Во время акции протеста журналист выполнял задания изданий MR7 и Znak.com. На нем были светоотражающий жилет и каска с надписью «Пресса», нарукавник, имелась пресс-карта.

Тимур Хаджибеков в разговоре с корреспондентом “Ъ-СПб” отметил, что не верит в российское правосудие. «Реальных шансов нет, потому что в России это не так работает. Точнее не работает вовсе. Я уже ранее подавал такие же заявления — все без толку. Единственное: наш коллега с "Эха Москвы", Максим Курников задавал вопрос Дмитрию Пескову по поводу моего задержания и Анастасии Демидас . Песков уточнил издание и как зовут»,— рассказал фотокорреспондент.

Олег Дилимбетов