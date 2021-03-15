В Ленинградской области выделят 500 млн рублей на капремонт

В текущем году из бюджета Ленинградской области будет выделено 500 млн рублей на капитальный ремонт жилых домов. Особое внимание регион уделит зданиям, признанным объектами культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам председателя областного комитета по ЖКХ Александра Тимкова, в актуальных планах ремонта — дома-памятники в Выборге, Ивангороде и Новой Ладоге. Всего в программу ремонта до 2022 года включено 3384 дома. В настоящий момент открыты аукционы по 1,5 тыс. видам работ, в том числе замене инженерных сетей и лифтового оборудования.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об утверждении Ленобластью сроков просушки региональных дорог.