В Ленобласти назвали сроки весенней просушки региональных дорог

Дорожный комитет правительства Ленинградской области утвердил сроки просушки дорог региона. В эти дни в области будет ограничен проезд большегрузов.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Просушка будет проводиться в два этапа. В ходе первого этапа с 1 по 30 апреля движение ограничат в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Второй этап с 15 апреля по 14 мая ограничит проезд в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах.

В период ограничений изменяется допустимая нагрузка на каждую ось большегрузов: 5 тонн на асфальтовых дорогах и 3 тонны на гравийных и грунтовых. Контроль будет осуществлять «Ленавтодор».

Ограничения коснутся перевозок внутри страны, не связанных с пассажиропотоком, транспортировкой продуктов, лекарств, топлива и смазочных материалов, опасных отходов, почты, вывозом мусора. Также в исключения попали спецтехника и военный транспорт.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти завершили ремонт ремонт участка дороги Выборг — Светогорск.