С лестницы у Бабушкиного взвоза в Саратове снимают облицовку из туфа

На саратовской набережной, где в этом году должна пройти реконструкция, приступили к снятию облицовки из туфа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Туф снимают с лестницы в районе Бабушкиного взвоза. После того, как все покрытие будет снято, материал отсортируют и направят на реставрацию для дальнейшей облицовки.

«Мы посмотрим, какой там конструктив, и будем принимать решение по дальнейшим работам. Эта лестница находится в неудовлетворительном состоянии, видно, что несколько раз ее уже ремонтировали, много цементной стяжки, туф сопряжен с залитым внутри цементом», - пояснила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко.

Марина Ковалева